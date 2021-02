Albufeira destina quatro milhões à construção de 40 fogos sociais em Paderne

O Município de Albufeira, no distrito de Faro, vai investir quatro milhões de euros na construção de 40 fogos de Albufeira vai destinar habitação social em Paderne, uma freguesia do interior do concelho, anunciou a autarquia.

Em comunicado, o executivo adiantou que o complexo habitacional de renda condicionada é constituído por 20 apartamentos de tipologia T2 e 20 apartamentos de tipologia T3, “num investimento total a rondar os quatro milhões de euros”.

O complexo habitacional, da autoria do arquiteto Nelson Gaitinha, vai ser constituído por “cinco edifícios, com um total de 40 fogos, jardins, dois parques infantis e 48 lugares de estacionamento”, refere a autarquia.

Citado na nota, o presidente da Câmara de Albufeira reconheceu que naquele concelho é “cada vez mais difícil arrendar casa a preços compatíveis com o rendimento das famílias”, situação agravada pelo “momento particularmente difícil” que o país atravessa”.

José Carlos Rolo destacou a complexidade e morosidade do processo administrativo para a construção do complexo habitacional, que levou “mais de dois anos” a ser concluído desde que “começou a ser trabalhado pelos técnicos da autarquia em 2018”.

“Hoje estamos mais perto de concretizar o nosso objetivo de mitigar as dificuldades de habitação no nosso concelho”, referiu o autarca na cerimónia de lançamento da primeira pedra, na segunda-feira.

Segundo o presidente, por se tratar de uma “freguesia interior, envelhecida”, a construção de habitação a preços acessíveis “irá permitir trazer mais pessoas, sobretudo jovens casais, atrair mais investimento e consequentemente melhorar o desenvolvimento desta localidade com enormes atrativos a nível ambiental e patrimonial”.

A Câmara de Albufeira prevê ainda construir mais 70 fogos em Fontainhas, na freguesia de Ferreiras, dois blocos de 28 apartamentos na Rua Samora Barros e 26 fogos junto ao Mercado Municipal dos Caliços, em Albufeira.

