Albufeira: Dia Internacional da Limpeza Costeira rendeu 2 mil kg de lixo

No passado sábado, 18 de setembro, o Município de Albufeira assinalou o Dia Internacional da Limpeza Costeira com uma ação de limpeza e sensibilização sobre os impactos que o lixo tem sobre os ecossistemas marinhos, anunciou o município.

A ação de limpeza envolveu a participação de 109 voluntários de diversas associações e entidades do concelho, que juntos recolheram mais de duas toneladas de lixo marinho, sendo que 1.500 kg foram recolhidos no areal e junto às arribas, e 650 kg foram trazidos do fundo do mar por mergulhadores.

As ações ao nível da orla costeira tiveram lugar na Praia da Rocha Baixinha Leste, nos Molhos Nascente e Poente do Porto de Abrigo de Albufeira.

Entre as 8h30 e as 9h45, a Associação Dinamika reuniu na Praia da Rocha Baixinha Leste 38 voluntários, que recolheram 12 sacos de lixo , num total de 300kg, proveniente maioritariamente da atividade piscatória (cordas, mantas, fio de pesca, baldes, plástico) e muitas garrafas de vidro (resultado de convívios realizados junto ao areal), máscaras e beatas.

Enquanto isso, a Associação para a Investigação do Meio Marinho e a Associação de Pescadores Profissionais de Albufeira juntaram 19 voluntários que tomaram conta da limpeza do molho nascente do Porto de Abrigo de Albufeira, onde recolheram 15 sacos de lixo, cerca de 200kg de lixo constituído essencialmente por plástico (garrafões, garrafas e cordas).

A ação de limpeza no molho poente do Porto de Abrigo e área envolvente ficou a cargo da Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira, que com o apoio de 13 voluntários conseguiu recolher 1000 Kg de lixo, nomeadamente vidro, plástico e madeiras que ao longo dos anos foram sendo depositados na encosta.

A limpeza subaquática decorreu em quatro pontos de fundo marinho: Pedra do Alto, Pedra de Santa Eulália, Arrifes de Fora e Pedra da Oura. A ação envolveu 9 embarcações e 37 voluntários, entre pescadores, através da Associação de Pescadores Profissioanais de Albufeira, que disponibilizaram as suas embarcações para a recolha do lixo marinho, Bombeiros Voluntários de Albufeira e dois clubes de mergulho, Indigo Divers e Easydivers, uma embarcação da Dreamwave, empresa marítimo-turística, e uma outra embarcação da Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira, que apoiaram o transporte de alguns mergulhadores.

