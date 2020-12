Albufeira: Dois detidos por tentativa de roubo e agressão em café

A GNR deteve na passada terça feira, 8 de dezembro, dois homens de 35 e 41 anos, por tentativa de roubo num café em Albufeira.

Após uma denúncia de agressão a uma colaboradora do estabelecimento comercial, os militares deslocaram-se de imediato ao local onde a vítima, uma mulher de 24 anos, informou que “dois clientes tinham reclamado do serviço prestado e a agrediram enquanto tentavam subtrair algumas garrafas de bebida do estabelecimento”.

Através da descrição física dos suspeitos, os militares localizaram os mesmos na via pública, tendo sido abordados e detidos de imediato.

Os suspeitos foram presentes ao Tribunal Judicial de Albufeira, onde ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

