Albufeira está a pintar 120 passadeiras de peões

O Município de Albufeira está a proceder à pintura de 120 passadeiras de pões, investimento de cerca de 35 mil euros que recupera a boa visibilidade das passadeiras, proporcionando uma maior segurança a peões e condutores, anunciou a autarquia, informando que aquela intervenção deverá ficar concluída durante este mês de junho.

Com início a 4 de junho, estas repinturas de passadeiras no concelho inserem-se na empreitada de pinturas horizontais no concelho de Albufeira.

A intervenção abrange as passadeiras das seguintes artérias: eixo viário entre a Rotunda dos Descobrimentos e a rotunda da Marina; E.M.526 entre a Marina e o limite do concelho de Albufeira, sentido Albufeira – Pera; Rua Manuel Teixeira Gomes; Estrada dos Brejos; Estrada de Albufeira; Estrada de Stª Eulália; Rua 25 de Abril – Olhos de Água; Estrada do Castelo e Rua do Barlavento.

Ao todo são cerca de 120 passadeiras, numa intervenção que ronda os 35 mil euros.

A necessidade da repintura destas passadeiras prende-se com a sua visibilidade, a fim de garantir maior segurança a condutores e peões. “Estamos a devolver o branco às passadeiras”, diz o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, acentuando que “esta intervenção permite revitalizar e reforçar as medidas de segurança dos peões e por outro lado, torna as nossas ruas mais bonitas”.