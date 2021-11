Albufeira: Feira Franca está de regresso para trazer animação à cidade

Depois da pausa forçada devido à pandemia, a tradicional Feira Franca de Albufeira, regressa de 26 a 30 deste mês, no recinto próximo ao terminal rodoviário, para dias de muita animação, anunciou a autarquia.

De 26 a 30 de novembro, o recinto da Feira e Mercados, perto do terminal rodoviário de Albufeira, volta a acolher os visitantes, vendedores, rulotes de farturas e petiscos, tendas, carrosséis e outras animações que prometem trazer cor, luzes e alegria à cidade de Albufeira.

A primeira Feira Franca de Albufeira ocorreu no reinado de D. Pedro II, no século XVII, sendo então realizada no largo da Igreja de S. Sebastião.

Segundo o município, esta foi sempre uma feira fortemente participada, dada a sua natureza de livre franquia, ou seja, isentava de impostos quem lá quisesse vender.

Habitualmente realizada a 4 de fevereiro, depressa ficou apelidada, dada a localização, por Feira de S. Sebastião, assim aliando o comércio à tradição religiosa que falava do milagre deste santo, cuja lenda narrava a sua visita às ruas da vila acompanhado por outros 24 anjos, que fizeram os sinos tocar sozinhos. Com esta “bênção”, reza a lenda ter acabado a peste bubónica (século XIV) em Albufeira, que então grassava por todo o país.

Dada a venda abundante naquela feira de cenouras roxas, de miolo bastante doce e alaranjado, mais tarde, a Feira passou a designar-se de Feira do Pau-Roxo, facto ainda lembrado nos dias de hoje, apesar de ser atualmente conhecida como Feira Franca.

