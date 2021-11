Albufeira gastou mais de 22 milhões de euros no combate à covid-19

A Câmara Municipal de Albufeira gastou, desde março de 2020, mais de 22 milhões de euros no combate à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Desde o ano passado, o município de Albufeira investiu 22.191.523,00 euros na compra de máscaras, produtos de limpeza, serviços de desinfeção, barreiras, sinalização, aluguer de equipamentos, 110 computadores portáteis, 584 tablets, serviços informáticos para grupos da “linha da frente”, ecógrafos, termómetros, ventiladores, testes aos vírus, serviços de transporte de doentes, a montagem de um centro de vacinação, entre outras iniciativas.

Em relação a apoios financeiros a entidades externas, foram cerca de 4.113.610,00 euros para a criação do Fundo de Apoio Empresarial e para associações como ACRAL, AHRESP, Albucoop, AHSA, Centro Humanitário de Silves-Albufeira da Cruz Vermelha Portuguesa, CASA, APPIA e Inserção do Algarve, Sociedade S. Vicente Paulo, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Fundação António Silva Leal, Centro Paroquial de Paderne e ARFIA.

No entanto, o município sofreu algumas perdas de receita devido à suspensão das tarifas fixas de água, águas residuais, resíduos sólidos, IMT, taxas de ocupação da via pública, rendas de espaços comerciais e isenção de pagamentos em transportes urbanos, escolares e publicidade, somando uma verba de 13. 837.025,00 euros.

“É uma quantia considerável, alguns investimentos que tínhamos previsto se fosse um ano dito normal, passaram para outro calendário, porque a prioridade são as pessoas, sempre, bem como o seu futuro. E neste âmbito, as crianças e os idosos mereceram-nos uma atenção especial”, refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

O autarca acrescenta ainda que “o ano de 2020 foi particularmente difícil, mas fizemos tudo quanto podíamos e… e até mais. Tudo foi feito em nome das pessoas, para as pessoas e com as pessoas. E para acautelar o futuro, de modo a que Albufeira continue a ser o destino de sonho que sempre foi”.

