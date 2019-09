Albufeira incentiva adoções no Dia Mundial do Animal

O município de Albufeira vai comemorar, pela primeira vez, o Dia Mundial do Animal, com um programa a que deu o nome “Festa de Criar Bicho”.

Assim, ao longo de dois dias, 4 e 5 de outubro, o Parque de Vale Faro vai receber a “Animalix”, uma mostra de produtos alimentares, saúde animal, higiene e beleza. Mas um dos grandes destaques deste programa passa pelo momento de adoção, intitulado “Vou pr’a casa”, que terá lugar no primeiro, dia, às 17h00. Consta de uma breve cerimónia pública de entrega dos animais que estavam para adoção, aos seus novos amigos.

“Os cães e gatos que se encontram no Centro de Bem Estar Animal de Albufeira conhecem neste dia a sua nova família. É lido e assinado o termo de responsabilidade, sendo que o município de Albufeira irá oferecer ao novo responsável um cabaz de rações, um vale de tosquia e banho, uma manta e um brinquedo”, revela a autarquia.

Por ser Dia do Veterinário (4 de outubro), o adotante receberá, também, um vale de futuras vacinações e o “bichoskine” – “Um cão chamado Zebra”. Trata-se de um bloco de apontamentos inspirado no “moleskine”, dedicado ao animal e onde é narrada a história de um cão dos pescadores de Albufeira, dos anos 70, chamado Zebra, assim como a legislação sobre o direito animal.

O evento contempla ainda ofertas para todos os participantes, um sorteio que dá direito a vales de vacinação, banho e tosquia, cabazes de alimentos, higiene e lazer do animal.

A “Animalix” terá ainda uma tenda gigante onde é possível assistir em vídeo a uma mostra dos animais que se encontram para adoção no Centro de Bem Estar Animal de Albufeira e um espaço para entrega de textos subordinados ao tema “O meu é especial”, sobre os animais de companhia, feitos por crianças das escolas do 1º ciclo.

Donos e animais fotografados artisticamente

Na “Animalix” haverá, também, o “Cantinho das Selfixes”, onde é possível tirar uma fotografia neste Dia Mundial do Animal com os “amigos de companhia” e um mural onde se pode deixar o nome do animal inscrito.

No primeiro dia do evento, o programa integra pelas 10h30 uma demonstração de primeiros socorros animal, pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, seguida, às 11h00, de uma apresentação dos trabalhos da proteção civil de Albufeira em torno dos animais e, às 11h30, um espetáculo musical dirigido ao público mais jovem.

No dia seguinte (sábado, dia 5), destaque para a iniciativa “Patinhada Feliz”, entre as 10h30 e as 12h30, do Parque de Vale Faro aos paços do concelho e regresso ao local de partida. Nesta caminhada, os animais participantes têm que estar identificados e vacinados e todos os participantes terão um painel para serem fotografados artisticamente com o seu amigo. De seguida, receberão o “diploma de bicho atlético” e receberão um kit de higiene e uma coleira nova.

À tarde, das 15h30 às 18h00, na tenda da “Animalix” terá lugar um colóquio sobre “Os Direitos dos Animais de Companhia”, intitulado “Um mundo melhor – Um mundo de todos”, com as participações do presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, da vereadora do pelouro da proteção animal, Cláudia Guedelha, da provedora municipal dos animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis e, ainda, um dos responsáveis pelo SEPNA Algarve. Também as associações locais de defesa animal, Pravi, Pata Ativa e AGA, farão a apresentação dos trabalhos que têm vindo a desenvolver.