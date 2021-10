Albufeira: Incubadora de empresas estreia-se em evento mundial

A “Startup Albufeira – Centro de Acolhimento Empresarial”, participa na próxima quinta-feira, 14 de outubro, pela primeira vez na SEW - Startup Europe Week, um encontro anual, a nível europeu, que promove a criação e o desenvolvimento de startups a nível local, anunciou o município.

O projeto Startup Albufeira participará no evento com o showcase “O Ecossistema Empreendedor em Albufeira – Incentivos e Oportunidades” no espaço da Startup Albufeira, localizado no Centro de Acolhimento Empresarial e terá início às 16:00.

A SEW vai decorrer em mais de 300 cidades, num total de 50 países, sendo considerado o maior evento regional de empreendedorismo do mundo, com um recorde de 200 mil empreendedores participantes entre 2016 e 2019.

A apresentação contará com as orações de Luís Matos Martins, administrador da “Territórios Criativos”, Inês Capão da Silva, gestora de Projetos da “Territórios Criativos” e Paulo Pereira, fundador e CEO da Neomarca.

A participação é gratuita mas é necessário proceder à inscrição, bastando para isso, preencher o formulário que se encontra disponível em: https://bit.ly/sewalbufeira.

A Startup Albufeira é a incubadora de negócios promovida pelo município de Albufeira, em parceria com os Territórios Criativos, incidindo a sua área de atuações sobre os polos da Criatividade e Turismo e nos Produtos Endógenos e Gastronomia da zona.

