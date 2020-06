Albufeira inicia 2ª fase de entrega de equipamentos de desfibrilhação

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Albufeira iniciou na semana passada a segunda fase do Programa de Desfibrilhação Automática Externa (PDAE) com a entrega de equipamentos móveis à GNR, PSP e Serviço Municipal de Proteção Civil, anunciou a autarquia.

Este programa iniciou em 2017 e conta agora com 10 equipamentos móveis de Desfibrilhação Automática Externa (DAE), com previsão da instalação de mais 12 equipamentos fixos na via pública e o alargamento da formação a mais de 500 operacionais.

Até ao momento, existem nove equipamentos instalados em viaturas de várias forças de segurança, nomeadamente a GNR, Bombeiros Voluntários de Albufeira, Polícia Municipal e Serviço Municipal de Proteção Civil, além de outro localizado no Gabinete Médico e de Enfermagem do serviço de saúde ocupacional do município.

O Destacamento Territorial da GNR de Albufeira tem vindo a disponibilizar vários militares para realizarem as formações necessárias para as manobras de suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa, numa parceria com a Câmara Municipal.

Esta colaboração com a autarquia de Albufeira é “uma mais-valia, uma vez que devido à proximidade da vítima – a GNR está no terreno 24h/24h, 365 dias por ano – aumentamos a possibilidade de atuação precoce em situação de paragem cardiorrespiratória até à chegada do socorro diferenciado”, referiu o presidente do município, José Carlos Rolo, em comunicado.

Atualmente, existem 170 pessoas que pertencem ao universo de operacionais de DAE, desde militares da GNR, bombeiros e sociedade civil.

O programa é inserido na iniciativa “Albufeira + Segura” e o concelho recebeu em 2018 o galardão de “Melhor Município para Viver”, na categoria Social, do Instituto de Tecnologia Comportamental.

José Carlos Rolo destaca “a atenção e o empenhamento que o Município coloca desde sempre nas questões da saúde, segurança e socorro, considerando que para além dos residentes temos que contar com os milhares de visitantes que todos os anos escolhem Albufeira como destino turístico de eleição. Daí a importância deste programa e do rápido atendimento à vítima, pois quanto mais precoce for o atendimento, melhor será a sua capacidade de sobrevivência”.