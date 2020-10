Albufeira: Iniciam-se as obras do “Jardim dos Sentidos”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Albufeira anunciou o começo das obras do “Jardim dos Sentidos”, uma proposta vencedora do Orçamento Participativo (OP) de 2019 com um investimento de cerca de 266 mil euros.

Trata-se de uma nova área de lazer na freguesia da Guia destinado a pessoas de todas as idades. Resulta do Orçamento Participativo de 2019 e promete ser um “cartão-de-visita” da freguesia.

Com o arrancar das obras na semana passada, o parque infantil dedicado à temática dos instrumentos musicais tem a sua conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2021.

O novo parque é o resultado do Orçamento Participativo de Albufeira, tendo sido o vencedor da edição de 2019. Tratou-se da 5ª edição do OP, cujo tema central foi a “Arte no Espaço Público”. O objetivo era o de compatibilizar diversas expressões artísticas com os diferentes usos dos edifícios, equipamentos e espaços municipais, com vista a transformá-los em zonas mais atrativas.

“Sendo um parque voltado para os sentidos, a água tem uma componente de relevo, pelo que o ‘Jardim dos Sentidos’, numa área de 4570 metros quadrados, desenvolvido na envolvente a nascente e norte da Escola EB 1, 2, 3 da Guia e terá zonas de recreio com elementos de água associados. Haverá mesa de jogos, espaço geriátrico, parques infantis com equipamentos musicais e sensoriais, com escorregas e com áreas inclusivas, bem como um ‘trilho aventura’”, descreve a autarquia.

Será recuperada a linha de água existente, um canteiro de plantas aromáticas e criadas áreas de estadia informais com mobiliário associado, anfiteatro em relva, percursos de circulação interna.

A vegetação será de baixa a média manutenção, adaptada ao clima e um dos destaques entre o espaço verdejante será a chamada “fonte seca”, um conjunto de repuxos dinâmicos inseridos no pavimento, localizada de próximo da principal entrada do parque, numa zona de pavimento alargada e que será chamada de “praça”, no seu conjunto.

Haverá também “jogos de água”, um conjunto de equipamentos lúdicos e interativos na zona mais baixa do parque, aproximadamente entre o anfiteatro relvado e a linha de água, que incluem jatos de pavimento com sensor, canhões de água e arcos pulverizadores.

“O benefício que vai trazer à população e não só da Guia. Não temos assim tantos parques verdes, mas essa é uma aposta de futuro para este Município. A população, cada vez mais, necessita e aprecia as áreas de lazer ao ar livre e disse-o quando foi chamada a votar nos projetos do Orçamento Participativo. Vai ser um excelente cartão de visita da freguesia da Guia e de Albufeira”, conclui o autarca, José Carlos Rolo.