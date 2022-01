Albufeira: Inscrições abertas para o Fórum de Educação e Formação

Estão abertas as inscrições para a 8.ª edição do Fórum de Educação e Formação do Algarve, que vai decorrer no Pavilhão Desportivo de Albufeira entre os dias 27 e 29 de abril, anunciou a autarquia.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, “o impacto regional do Fórum e a sua importância para os jovens numa altura da vida em que têm que fazer escolhas decisivas ao nível do seu futuro académico e profissional”, segundo o comunicado.

Durante três dias, os participantes vão ter a oportunidade de recolher ideias e sugestões de formação e qualificação profissional, ofertas ao nível do ensino secundário e superior e ouvir testemunhos de profissionais de várias empresas e organizações.

Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Albufeira, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região do Algarve e Instituto do Emprego e Formação Profissional em colaboração com três Agrupamentos de Escolas do concelho de Albufeira.