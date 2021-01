Albufeira, Loulé e Tavira em risco extremamente elevado

Os concelhos de Albufeira e Loulé juntam-se esta semana a Tavira na lista de concelhos algarvios com um risco extremamente elevado de contágio de covid-19, segundo os dados divulgados na segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde.

Tavira continua com os dados mais preocupantes da pandemia na região, com um índice de 2218 por 100 mil habitantes, seguido de Albufeira com 1103 e Loulé com 967.

Em risco muito elevado continuam os concelhos de Faro e Vila Real de Santo António, com um índice de 883 e 848, respetivamente. A esta lista, juntam-se agora Alcoutim com 602, Castro Marim com 561, Lagos com 695, Olhão com 775, São Brás de Alportel com 499 e Silves com 588.

Já em risco elevado de contágio encontram-se os concelhos de Lagoa com 360 e Portimão com 395, enquanto a nível moderado estão os municípios de Aljezur com 197, Monchique com 39 e Vila do Bispo em 233.

PUB