Albufeira mostra dinossauros ao ar livre e em tamanho natural

Catorze dinossauros do período Triássico ao Cretáceo vão andar livremente no Parque do Ribeiro, num vale à entrada de Albufeira, a partir da próxima sexta-feira, dia 16 de julho até 22 de agosto, anunciou o município.

Trata-se de uma exposição temporária, com modelos à escala real (entre 1,80 m e os 13 metros), todos certificados cientificamente, que “prometem deslumbrar miúdos e graúdos sobre estes fantásticos animais que habitaram a terra durante mais de 200 milhões de anos”, segundo a autarquia.

À noite, graças à iluminação dos modelos expostos, o vale dos dinossauros transforma-se com novas sombras e cores, ficando ainda mais impressionante.

A autarquia convida a que se aproveite as férias em família e se venha saber tudo sobre a vida e extinção das seguintes espécies do mais temido animal que habitou o nosso planeta: T-Rex Junior, Iguanodon, Lourinhanosauros, Pterodactylus, Velociraptor, Plateosaurus, Dilophosaurus, Scelidosauros, Oviraptor, Deinonychus, Trodon, Allosaurus, Centrosaurus e Tyranossauros Rex.

Os espécimes que a partir da próxima de sexta-feira vão passear livremente pelo “Vale dos Dinossauros” de Albufeira vêm do Dino Parque da Lourinhã, o maior Museu ao Ar Livre da Europa dedicado à temática dos dinossauros e à paleontologia.

“Refira-se que os últimos dinossauros desapareceram do planeta há cerca de 66 milhões de anos. Estes animais habitaram a terra durante os períodos geológicos Triásico, Jurássico e Cretácico. Porém, nem todas as espécies de dinossauros viveram na mesma época, assim como também não se extinguiram ao mesmo tempo. Viveram no mundo inteiro e os seus fósseis foram encontrados em todos os continentes. E alguns destes dinossauros só viveram no território que hoje conhecemos como Portugal, pelo que são únicos no mundo. Havia dinossauros de todos os tamanhos. Alguns eram mais pequenos do que uma galinha, enquanto outros chegavam a atingir os 45 metros de

comprimento”, afirma a nota de Imprensa.

PUB