Albufeira na rota da “droga do riso” com mais 13 botijas apreendidas

O Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, apreendeu no mesmo dia, 24 de outubro, 13 botijas de óxido nitroso, também conhecido por ser a “droga do riso”, em duas situações distintas, comunicou a GNR.

Na primeira situação, a apreensão deu-se na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, tendo sido detetada uma botija de óxido nitroso num veículo. O condutor, de 33 anos, foi identificado, e notificado com um auto de contraordenação.

O segunda situação ocorreu na sequência de uma ação na noite de 24 de outubro, com vista a garantir o cumprimento das normas de segurança nas imediações dos principais locais de diversão noturna. Os militares da GNR fiscalizaram um estabelecimento de diversão noturna que se encontrava em pleno funcionamento após o horário legalmente permitido, tendo o mesmo sido encerrado. No decorrer da ação, a policia constatou que, no estabelecimento, estavam a ser comercializados balões com óxido nitroso, tendo sido detetadas e apreendidas mais 12 botijas de óxido nitroso. Na sequência da ação foram identificados dois homens, de 43 e 58 anos, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação.

