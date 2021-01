Albufeira oferece lancheiras e calçado a crianças do concelho

Cerca de quatro mil crianças dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo de Albufeira vão receber calçado e lancheiras reutilizáveis adquiridos pelo município, anunciou a autarquia.

Esta oferta teve um investimento superior a 47 mil euros, com o objetivo de “proteger as crianças e o ambiente”, segundo o comunicado.

Foram distribuídas cerca de mil crocs e três mil lancheiras às crianças, uma vez que “devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do jardim de infância”, devido à pandemia de covid-19.

“A situação económica de muitas famílias ficou muito debilitada com esta pandemia e nem todos podem suportar o acréscimo de despesas, especialmente com as crianças, face às novas medidas”, refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

O autarca acrescenta ainda que “este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança”.

José Carlos Rolo considera que esta ação é “deveras importante, não só por questões de saúde, como também de conforto das nossas crianças. A situação económica de muitas famílias ficou muito debilitada com esta pandemia e nem todos podem suportar o acréscimo de despesas, especialmente com as crianças, face às novas medidas. Por outro lado, é igualmente é igualmente uma medida ambiental e pedagógica, para que o uso do plástico seja reduzido, uma necessidade para a qual as crianças são sensibilizadas nas escolas”.

PUB