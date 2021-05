Albufeira: Paderne vai ter um programa de reabilitação urbana

Na próxima sexta-feira, irá ser apresentado ao público o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da aldeia de Paderne, ferramenta que o presidente da Câmara Municipal de Albufeira considera “uma excelente oportunidade para delinear o futuro da localidade, assente na reabilitação urbana, na definição de objetivos e opções estratégicas, bem como em ações

estruturantes que conduzam à sua concretização, a médio e longo prazo”.

José Carlos Rolo acrescenta que a autarquia está perfeitamente consciente da importância do envolvimento dos munícipes naquilo que se pretende seja o futuro da localidade que os viu nascer ou que escolheram para residir, através da construção de uma estratégia que vá de encontro às reais necessidades dos seus habitantes.

A sessão pública de divulgação, com início marcado para as 18:00, de sexta-feira, dia 21 de maio, em Paderne, “tem por objetivo informar sobre o programa e convidar à reflexão, com vista a posterior participação formal com contributos e sugestões, no decurso do período de discussão pública”, esclarece a vereadora Cláudia Guedelha, responsável pelo pelouro da Reabilitação Urbana.

Atendendo à atual conjuntura de pandemia, provocada pela COVID-19, bem como à lotação máxima do Auditório da Caixa Agrícola, quem desejar participar deverá efetuar inscrição prévia através do email: reabilitacaourbana@cm-albufeira.pt, até à próxima quinta-feira, dia 20 de maio.

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da aldeia de Paderne encontra-se disponível para consulta publica no portal da autarquia em: https://www.cm-albufeira.pt/content/programa-estrategico-de-reabilitacao-urbana-da-aldeia-de-paderne, bem como no Gabinete de Apoio ao Municípe, nos Paços do Concelho, e na Junta de Freguesia de Paderne.

As participações deverão ser efetuadas por escrito, mediante formulário próprio disponível no referido link, até ao termo do período de discussão pública (7 de junho), que deverá ser enviado, preferencialmente através do mail geral do Município: geral@cm-albufeira.pt, ou para a seguinte morada: Município de Albufeira, Paços do Concelho, Rua do Município, 8200-863 Albufeira.

