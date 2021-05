Albufeira: Pais de crianças do básico vão contar com programa “Há Verão”

A Câmara de Albufeira anunciou que o programa “Há Verão” está de regresso, destinado às crianças do 1.o ciclo do Ensino Básico e tendo por objetivo dar resposta aos encarregados de educação que têm que trabalhar durante a época de verão.

O programa proporciona às crianças atividades de âmbito desportivo e lúdico-pedagógicas. As inscrições decorrem de 17 a 21 deste mês de maio. “Esta dupla missão do programa permitiu às famílias, no mês de trabalho mais intenso, terem um local onde deixar os seus filhos em segurança; por outro lado, privilegiou a ocupação do tempo de forma útil e saudável” das crianças, diz o autarca.

O Projeto “Há Verão” é uma iniciativa que veio substituir, no ano de 2020, o programa “Educação no Verão”, devido à pandemia Covid-19.

Entre as atividades destinadas às crianças contam-se jogos com água, jogos tradicionais, cross fit kids, capoeira, culinária, cinema, ateliers de expressões plástica, entre outras, privilegiando-se as atividades ao ar livre e o bem-estar psíquico e emocional das crianças.

Este projeto decorre nas várias freguesias do concelho, nomeadamente nos ATL’s das EB1 da Guia, Ferreiras, Olhos de Água e Caliços e também no Centro Educativo do Cerro do Ouro, em Paderne.

No ano passado, o programa foi frequentado por 172 crianças.

Este programa pode designar-se como um campo de férias, é da responsabilidade do Município de Albufeira e conta com a supervisão de educadoras, animadores e auxiliares do Município, respeitando todas as normas emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Pretende-se promover o desenvolvimento global e harmonioso das crianças, a socialização e a relação entre pares.

ocupação do tempo de forma útil e saudável, enriquecendo os mais novos com novas vivências e experiências através de atividades orientadas por profissionais”, lembra o Presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

