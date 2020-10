Albufeira: Plataforma de atendimento ao cliente em hotéis ganha concurso de startups

A HiJiffy foi a startup vencedora da 3ª edição do Net Me Up, tendo apresentado uma plataforma inovadora que centraliza, automatiza e mede todas as atividades de atendimento ao cliente em hotéis, anunciou a organização.

O evento decorreu na Marina de Albufeira, na passada quarta-feira, e contou com mais de duas dezenas de startups, três dezenas de investidores, parceiros e potenciais clientes que integram o “Net Me Up”. Esta iniciativa tem como objetivo impulsionar a retoma do turismo na região do Algarve e Baixo Alentejo, tornando-o mais inovador e competitivo.

A bordo do barco da AlgarExperience, as startups tiveram momentos de networking, de “inspiring talks” e de apresentação dos seus projetos. Já em terra, foram anunciados os três vencedores – de um leque de seis finalistas –, que irão contar com seis meses de incubação nos Territórios Criativos, a empresa de consultadoria e de apoio ao empreendedorismo que organiza o Net Me Up. O primeiro classificado teve também um prémio monetário de 2.000€.

O segundo lugar no pódio foi ocupado pela MobiFast – uma app de mobilidade, que agrega todas as opções de transporte disponíveis, quer sejam transportes públicos ou mobilidade partilhada. Seguiu-se a TailsTravel – uma plataforma de anúncios e de reservas online de serviços e produtos para animais de estimação – que ocupou a terceira posição.

“Esta iniciativa – que foi dirigida a startups do Algarve e do Baixo Alentejo – pretende potencializar oportunidades de parcerias, investimentos e atração de novos clientes. Esta dinâmica é fundamental para impulsionar a retoma turística na região, a qual viu a sua atividade reduzir-se muito com a pandemia da Covid-19”, afirma Luís Matos Martins, CEO da Territórios Criativos.

“Os empreendedores participantes tiveram acesso direto às maiores empresas e players no setor do turismo, nomeadamente ao Turismo de Portugal, à Portugal Ventures, à Federação Nacional de Associações de Business Angels, ao IAPMEI, à Startup Portugal, ao Grupo Barraqueiro ou à Frota Azul”.