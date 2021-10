Albufeira: Praia do Peneco alvo de obras em mais de um milhão de euros

A Praia do Peneco, Albufeira, vai ser alvo de intervenções num valor superior a um milhão de euros com o objetivo de melhorar as condições para os albufeirenses e para todos os visitantes, comunicou a autarquia.

As intervenções na praia vão fomentar a mobilidade sustentável e a segurança, tornando a praia num local mais atrativa e inclusiva do ponto de vista da acessibilidade. As obras deverão estar concluídas em fevereiro de 2022, num conjunto de intervenções, no valor de 1,002,508,35€ euros, que compreendem a requalificação da escadaria da Praia do Peneco, com a correção de inclinações, patamares existentes, bem como, a colocação de iluminação pública, zona com chuveiro e lava-pés, e estabilização da arriba, com recurso a pregagens. Para além disso, prevê-se ainda a implementação de um passadiço pela praia.

Até à conclusão das obras, as acessibilidades pedonais e viárias àquela zona serão condicionadas, pelo que a escadaria de acesso ficará fechada ao público, com a possibilidade dos munícipes poderem passar pelo elevador, ou escadas do elevador, ou pelo túnel.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, estas são obras fundamentais para potenciar este espaço emblemático de Albufeira, que há muito carecia de uma intervenção profunda.

