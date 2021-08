O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, irá iniciar nos próximos dias o processo médico de recuperação, após ter sido internado de urgência na quinta-feira, anunciou o gabinete da presidência.

José Carlos Rolo encontra-se em observação, com prognóstico reservado, depois de ter sido internado com uma infeção pulmonar durante as férias.

A Câmara Municipal de Albufeira, na quinta-feira, adiantou que o internamento não foi causado devido à covid-19.

