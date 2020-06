Albufeira promove atividades de tempos livres para crianças

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Albufeira está a promover atividades de tempos livres para crianças, no projeto “Há Verão”, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa vem a substituir o programa “Educação no Verão”, que devido à pandemia de COVID-19 terá características excecionais e temporárias e com todas as medidas de segurança indicadas pela Direção-Geral de Saúde.

Estas atividades são dirigidas a crianças que frequentem o 1º ciclo do ensino básico de Albufeira, ou fora deste, desde que os alunos residam no concelho e vão decorrer entre os dias 29 de junho e 28 de agosto em todas as freguesias.

As atividades devem ser, na sua maioria, realizadas ao ar livre e apenas nos recintos dos diversos estabelecimentos de ensino onde decorre o programa, de segunda a sexta-feira entre as 08:30 e as 17:30.

“Para além da oportunidade que se proporciona às crianças de brincarem, vivenciarem experiências diferentes das vividas em período de isolamento e adquirirem hábitos de vida saudável, o programa visa dar uma resposta efetiva aos encarregados de educação que já se encontram a trabalhar”, referiu o presidente da autarquia, José Carlos Rolo, em comunicado.

As inscrições já se encontram abertas e decorrem exclusivamente online até dia 22 de junho através do link https://portal.cm-albufeira.pt/ha-verao/.