Albufeira reabre piscinas municipais com algumas condicionantes

O Município de Albufeira reabriu de modo faseado o Complexo das Piscinas Municipais aos seus utentes, em regime livre, nomeadamente as áreas de Natação, Ginásio de Manutenção e Salas Multiusos, anunciou esta quinta-feira o município.

“A reabertura respeita escrupulosamente e com todo o rigor as atuais Orientações da DGS e os Planos de Contingência do Complexo das Piscinas Municipais de Albufeira”, garante o presidente do Município, José Carlos Rolo. Por enquanto, permanecem encerradas as Saunas, os Banhos Turcos e o Jacuzzi”, assegura.

A abertura foi feita de modo faseado e a utilização das áreas obedece a marcação prévia, não presencial, podendo os interessados contactar pelo telefone 289598886 ou 961980268, sendo permitidas apenas duas utilizações por semana a cada utente. As marcações/reservas poderão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 20h30. Às quartas-feiras o utente poderá fazer marcação para a semana seguinte.

A utilização e frequência de atividades nos diferentes espaços do complexo das Piscinas Municipais serão efetuados em regime de módulos ou classes, criadas com diferentes horários de entrada e de saída das instalações.

No que se refere às piscinas, o utente poderá usufruir de uma hora de prática e de 20 minutos de utilização do balneário, mas sem duche. No que se refere ao Ginásio, só pode ser utilizado por maiores de 18 anos de idade, ou a partir de 16 anos de idade quando acompanhado pelo Encarregado de Educação, podendo usufruir de uma hora de prática e dez minutos de utilização da sala de espera, para troca de calçado e utilização de cacifos. Por ora, ainda não é permitida a utilização de balneários.

Quanto ao aluguer de Salas Multiusos, a Câmara Municipal assegura que são cumpridos os pressupostos previstos no Regulamento do Complexo das Piscinas Municipais e os interessados em obter informações e efetuar marcações destas salas deverão deslocar-se aos serviços de Receção do Complexo das Piscinas, de segunda a sexta-feira (2.a a 6.a feira), das 9:00 às 20:30 e ao sábado das 9:00 às 13:00.