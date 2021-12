Albufeira recebe prémio pela qualidade da água para consumo

A Câmara Municipal de Albufeira voltou a ser distinguida com o “Selo de Qualidade Exemplar de Águas para Consumo Humano”, da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), anunciou a autarquia.

Para o presidente do município, José Carlos Rolo, “a atribuição do galardão confirma, mais uma vez, que a água que corre nas torneiras de Albufeira é de excelente qualidade e uma das melhores do País”.

O autarca acrescenta ainda que esta distinção “nos dá a garantia de que a população e os milhares de turistas que nos visitam ao longo do ano podem beber água da torneira com toda a segurança”.

Estes prémios e selos dos Serviços de Águas e Resíduos são uma iniciativa da ERSAR em parceria com o jornal águas & Ambiente, com o objetivo de “distinguir as entidades gestoras que, no exercício do ano de 2020, se destacaram pelo seu bom desempenho, ao mesmo tempo que pretendem ser um estímulo à melhoria contínua dos serviços prestados à população”, segundo o comunicado.

Em 2020 foram fornecidos 10 milhões de metros cúbicos de água para Albufeira, um valor inferior ao registado em 2019, cerca de 12 milhões de metros cúbicos.

