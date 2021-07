Albufeira recebe “Roadshow” de empreendedorismo e inovação

No âmbito do ”Restart Algarve: Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo”, o Auditório Municipal de Albufeira acolhe na próxima sexta-feira, 2 de julho, o 14º evento do “Algarve RESTART Innovation – RoadShow de Empreendedorismo e Inovação Empresarial”.

A iniciativa conta com transmissão em streaming, através das páginas virtuais da organização e do Facebook do Município de Albufeira.

Este evento contempla um dia aberto virtual (manhã e tarde) com workshops e palestras de sensibilização e promoção do empreendedorismo e também de promoção da inovação e internacionalização empresarial. Serão debatidos temas como as principais etapas para a criação de um negócio, os sistemas de financiamento disponíveis para as empresas, bem como testemunhos de empresários da região.

Será também apresentado, às 16h00, o “Estudo sobre o impacto económico e social da pandemia Covid-19 no concelho de Albufeira”, da autoria dos professores Luís Serra Coelho e Rúben Peixinho, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.

Com o objetivo de contribuir para o processo de retoma económica do Algarve, a ANJE, o CRIA e o NERA uniram esforços na criação deste 14º (de uma série de 16) “RoadShow de Empreendedorismo e Inovação Empresarial”, o qual tem o seu início às 10h00 (e o seu fecho, às 17h00), com as palavras do anfitrião, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, seguido do representante da ANJE, Juan Pablo Correia, da UALG, Hugo Barros e do NERA, Marco Correia.

Consulte o Programa Aqui

Esta iniciativa está a percorrer os vários concelhos do Algarve, realizando um conjunto de atividades de promoção do empreendedorismo e apoio à atividade das start-ups e empresas algarvias, em parceria com as autarquias, neste caso, com a do Município de Albufeira e também com o IEFP, IAPMEI e CCDR-Algarve.

A inscrição é obrigatória podendo ser efetuada AQUI.

Esta iniciativa insere-se no âmbito dos projetos Restart Algave e Inova Algarve 2.0, cofinanciados pelo CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020.

