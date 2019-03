Albufeira recolhe ideias para investimento de 250 mil euros

250 mil euros foi a verba que o município de Albufeira decidiu afetar à sexta edição do orçamento participativo, valor que este ano, pela primeira vez, será dividido em partes iguais pelas quatro freguesias do concelho.

As propostas, que este ano deverão enquadrar-se no âmbito da “valorização do espaço público”, já começaram a ser apresentadas pelos interessados durante as sessões públicas de participação agendadas para este mês de março. Depois de Paderne (dia 12) e da Guia (dia 13), as próximas reuniões públicas de participação destinadas à recolha de propostas para a sexta edição do orçamento participativo irão decorrer em Albufeira, dia 19 (na escola secundária de Albufeira), e em Ferreiras, dia 20 (na escola EB 2,3 de Ferreiras), ambas às 20h30.

Entretanto, no início desta semana, a autarquia procedeu à inauguração dos parques lúdicos de Vale Navio e Falésia, da requalificação da estrada dos Salgados e do polidesportivo da Guia (primeira fase). Estas foram as obras vencedoras de anteriores edições do orçamento participativo de Albufeira.

Como referimos, a “valorização do espaço público” foi o tema selecionado para esta sexta edição, para a qual o município decidiu afetar uma verba de 250 mil euros, valor que este ano, pela primeira vez, será distribuído equitativamente pelas quatro freguesias do concelho.

“Trata-se de um momento que consideramos de extrema importância, quer em termos do desenvolvimento sustentável do concelho quer da própria cidadania ativa, através do envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões e na afetação de recursos às políticas municipais”, destaca Ana Pífaro, vice-presidente da autarquia e simultaneamente vereadora responsável pelo pelouro da cidadania e orçamento participativo.