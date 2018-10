Albufeira recorda participação algarvia na I Guerra Mundial

O mês de outubro em Albufeira promete chamar a atenção de todos aqueles que têm interesse nos temas alusivos à I Grande Guerra.

A partir desta quinta-feira (4) e até 31 de outubro, o Espaço Multiusos acolhe duas exposições: a primeira é “A marchar para as trincheiras – relembrar 1914-1918”, sobre a participação de Albufeira e o Algarve naquele episódio da história; e a segunda é “De lágrimas e de lama – 14-18 nos olhos de um soldado” e é da responsabilidade da associação luso-francesa, Cívica. Esta última, ocupa 100 metros quadrados e apresenta fotografias em 3D.

A primeira exposição é da responsabilidade do arquivo histórico de Albufeira e demonstra a participação dos albufeirenses na I Grande Guerra. Esta exposição compreende não só os nomes daqueles que andaram na guerra, como também relatos contados por familiares, a par dos efeitos da guerra no concelho e no Algarve.

Quanto à exposição com curadoria da Cívica, as fotografias são em estereoscopia, uma técnica fotográfica que procura simular a sensação de profundidade espacial que os nossos olhos fazem naturalmente. A sensação de visão tridimensional é uma consequência do cruzamento de duas imagens semelhantes que criam noções de profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos.

Nesta exposição, as fotografias foram tiradas durante a guerra 1914-1918, nas trincheiras, testemunhando das condições dos soldados nas mesmas.

Depois de ter percorrido a Alemanha e a França, a exposição chega a Albufeira e conta com o apoio do comité interministerial francês “Mission Centenaire”, do Alto Patrocínio da Presidência da República, do Ministério da Defesa e do município de Albufeira. No decorrer da exposição serão apresentadas também fotografias contemporâneas do primeiro-ministro e do Presidente da República em memória das vítimas e dos 100 anos das comemorações do armistício da grande guerra.

Esta exposição, de entrada livre, pode ser vista de segunda a sexta, das 9h30 às 17h00 (encerra entre as 13h00 e as 14h00) e ao fim de semana entre as 14h00 e as 19h00.

