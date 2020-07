Albufeira reforça assistência a banhistas em áreas não concessionadas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Albufeira reforçou os meios de assistência aos banhistas em áreas não concessionadas do concelho, através de uma embarcação, nadadores-salvadores e uma viatura 4×4, anunciou a autarquia.

Desde o início do mês até ao final de setembro, vários técnicos da Associação de Nadadores de Albufeira (ANSA) estão ao dispor desta missão e com capacidades para usar o aparelho de oxigenoterapia, o sistema de comunicações e rádio com alta voz para comunicar à distância.

Esta ação teve início no dia 1 de julho, quando foi hasteada a Bandeira Azul na Marina de Albufeira e foi criado um número de emergência em contexto balnear que é 915951936.

Segundo o vereador responsável, Rogério Neto, “esta missão garante o cumprimento do Decreto-Lei n.o24/2020, quanto ao acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos no contexto de pandemia da doença covid-19, para a época balnear de 2020. Os nadadores-salvadores estão habilitados, inclusivamente com funções de pedagogia, para assegurar o cumprimento do distanciamento físico e social, bem como na utilização dos equipamentos de proteção individual”.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, “estão criadas as bases para um projeto que se pretende mais alargado, de forma a responder à atividade que se regista ao longo de todo o ano no concelho”.

“O município de Albufeira garante uma boa assistência a todas as praias do concelho, mediante a utilização de comunicações e equipamentos de salvamento aquático, para além de um reforço de patrulhamento e de sensibilização das boas práticas para o uso balnear nas praias de Albufeira”, concluiu o autarca.