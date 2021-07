Albufeira satisfeita com novas regras nos restaurantes mas critica Governo

A Câmara de Albufeira considera que as novas regras de confinamento confirmam a estratégia daquela autarquia, de que o controlo da pandemia teria de assentar fundamentalmente na testagem e na vacinação, pois as novas regras valorizam finalmente a população vacinada (que será a verdadeira solução) e, para os que ainda não tomaram a vacina, o controlo através de testes.

Contudo, o município continua a pedir a revisão dos critérios de contagem e da matriz de risco e mostra-se desiludido com a não alteração daquelas regras por parte do Governo.

“Os efeitos que tal medida terá nos hotéis e restaurantes são ainda imprevisíveis”, frisa o presidente José Carlos Rolo, sublinhando que o Centro de Testagem de Albufeira, com testes antigénio gratuitos para os residentes, estará à disposição para auxiliar todas as entidades que necessitem de apoio para os seus clientes.

“Por outro lado, é com desapontamento que vemos de novo adiadas as promessas que foram feitas por parte do Governo de alteração do critério de classificação de casos por 100.000 habitantes”, refere.

Albufeira em primeiro plano e todos os outros municípios com fortes populações turísticas continuam fortemente prejudicados, o que se notará ainda de forma mais clara, logo que o número de casos positivos comece a decrescer.

“A Câmara Municipal de Albufeira compromete-se com todos os albufeirenses a não baixar os braços e a lutar de todos as formas contra esta injustiça”, concluiu o autarca.

