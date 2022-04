“Albufeira Sea Fest” promete animar as férias da Páscoa

Ao longo de dois dias, e com o mar como pano de fundo, o “Albufeira Sea Fest” pretende promover o convívio e a diversão entre as famílias na Praça dos Pescadores, entre os dias 15 e 16 de abril. As atividades vão decorrem das 09:00 à 01h00.

O “Albufeira Sea Fest” será um festa da juventude e da família, que procurar oferecer aos visitantes muita animação, atividades desportivas, gastronomia e associativismo, de acordo com a autarquia.

O programa do evento inclui demonstrações e concursos de surf, BMX, inline, sup, skate, concertos, gastronomia, aulas temáticas, demonstração de artes de pesca, entre outras atividades.

“Com este evento, que se pretende que seja a grande festa da família e juventude por altura da Páscoa, pretendemos recuperar a ligação comunitária existente em Albufeira, organizando uma enorme festa que valorizara e dará a conhecer artistas e empresas da terra”, refere o vereador da Juventude e Desporto e vice-presidente, Cristiano Cabrita.

O evento resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.