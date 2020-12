Albufeira substitui viaturas para saneamento básico

A Câmara Municipal de Albufeira está a substituir as viaturas que se encontravam obsoletas por novos equipamentos para dar uma melhor resposta às necessidades na área do saneamento básico, anunciou a autarquia.

Foram entregues duas novas viaturas, uma destinada à limpeza de fossas e outra para desobstrução de coletores da rede de águas residuais domésticas e pluviais.

Estas novas aquisições envolveram um investimento total na ordem do meio milhão de euros e fazem parte de um concurso público mais alargado.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, a aquisição destas viaturas “faz parte da política global de investimentos do município na área do saneamento básico até ao ano de 2023”, com a aquisição de uma “viatura ligeira tipo furgão, três viaturas todo o terreno para limpeza de praias, uma viatura ligeira com equipamento de saneamento e duas pesadas com equipamento de saneamento”.

Albufeira com nova viatura limpa fossas

Em relação à viatura destinada à limpeza de fossas para consumidores residentes em zonas onde ainda não existe rede de saneamento, a vereadora responsável pelo pelouro das Águas e Saneamento, Cláudia Guedelha, considera que esta “situação que em Albufeira é residual, uma vez que a percentagem de cobertura da rede de saneamento básico no concelho já atinge os 95%”.

Esta viatura de sucção em chassis de última geração da marca MAN TGS 18.430 tem equipamento fabricado por uma empresa nacional, composto por um depósito em inox com capacidade basculante 9m3, bomba de vácuo de grande capacidade preparada para serviço contínuo, caixas laterais em inox para arrumação dos acessórios de sucção, lança de sucção de acionamento hidráulico e com sistema de comando de última geração, de comunicação CANBUS.

Até ao final do ano, será entregue mais uma viatura limpa fossas.

