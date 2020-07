Albufeira Summer Live supera expetativas e chega a 350 mil pessoas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A iniciativa Albufeira Summer Live, que consiste na transmissão em direto de concertos em paisagens do concelho, superou as expetativas na sua primeira edição e alcançou mais de 350 mil pessoas, anunciou a autarquia.

Wilson Honrado, DJ e radialista da rádio Comercial, foi o estreante desta iniciativa com uma atuação de 60 minutos a partir de uma das varandas do restaurante “A Ruína”, na praia dos Pescadores, seguido de Diego Miranda no rooftop do Jupiter Albufeira Hotel.

O Albufeira Summer Live foi transmitido em várias plataformas e redes sociais da autarquia, da Agência de Promoção de Albufeira e da Região de Turismo do Algarve, que atingiu um pico máximo de mais de 350 mil pessoas.

A primeira edição desta iniciativa pode ser revista em www.youtube.com/watch?v=jFXjAnYbpaAe a próxima sessão está marcada para o dia 31 de julho.