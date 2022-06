Albufeira tem o maior número de praias “zero poluição” do País

O concelho de Albufeira recebeu este ano a distinção de cinco praias “Zero Poluição”, da associação ambientalista Zero, tornando-se assim no município português com o maior número de areais com este prémio, anunciou a autarquia.

Para a associação, uma praia “Zero Poluição” é uma praia “em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares”, segundo o comunicado.

Cristiano Cabrita, vice-presidente de Albufeira, com o pelouro de assuntos do mar e do

ambiente, referiu que “o facto destas 26 praias, 5 terem sido distinguidas pela associação Zero Poluição, espelha o nosso cuidado e empenho com a nossa costa”, mencionando ainda que “Albufeira é, claramente, um bom exemplo de um caminho percorrido no sentindo da sustentabilidade e da preservação do ambiente marinho e terrestre”.