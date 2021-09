Albufeira tem três trajetos pedestres para descobrir Centro Antigo

O Município de Albufeira tem um novo percurso pedestre e desafia residentes e turistas a partirem à descoberta do Centro Antigo da cidade, num circuito urbano, com um traçado principal e três trajetos complementares, que permite a quem gosta de caminhar descobrir a história, o património e os principais pontos de interesse da zona, anunciou a autarquia.

Igreja Matriz de Albufeira

Para facilitar a visita, foram integrados todos os percursos pedestres do concelho numa aplicação móvel (APP), disponível para dispositivos IOS e Android. Para aceder, é preciso fazer “download” da aplicação nas respetivas store`s com a denominação “Percursos Pedestres de Albufeira”.

Telheiro do Cais Herculano

O Percurso do Centro Antigo tem o seu início e término no Posto Municipal de Turismo de Albufeira, onde os caminhantes irão encontrar um totem com toda a explicação do percurso, distância, altimetria, o património a visitar e o modelo das placas a seguir, as quais se encontram afixadas ao chão.

Trata-se de um percurso circular, com 7,1 km, de nível II (Fácil), com 3 variantes para quem não queira percorrer a sua totalidade, enuncia o município.

Museu Municipal de Arqueologia

O percurso já está disponível na APP dos Percursos Pedestres de Albufeira e os folhetos podem ser solicitados em todos os postos de Turismo do concelho. Brevemente, irão, também, ser instalados painéis explicativos com informação detalhada em português, inglês e em braile sobre os principais monumentos e equipamentos existentes ao longo do percurso.

