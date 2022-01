Albufeira: Três homens suspeitos de incendiar um moinho foram detidos

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve três homens, com idades compreendidas entre os 21 e 22 anos, suspeitos da prática de um crime de incêndio em Albufeira, no passado mês de novembro.

Os factos reportam-se a um incêndio ocorrido no dia 4 de novembro de 2021, num moinho de vento localizado no concelho de Albufeira.

Este imóvel havia sido recentemente recuperado pelo município de Albufeira, com fins turísticos, a fim de dar a conhecer algumas das características etnográficas algarvias.

Os prejuízos resultantes do incêndio são superiores a 150.000 mil euros.

Os detidos serão presentes à Autoridade Judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.