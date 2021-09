Albufeira vai oferecer vale-educação de 40€ a cada aluno do concelho

A campanha “Município Presente – Vale-Educação” arranca em Albufeira no início do ano letivo com a oferta de um vale a todas as crianças e jovens do concelho, que se encontrem a frequentar o ensino escolar, ao nível de Jardim-de-Infância, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário, revelou o município, precisando que a medida abrange um total de 7 375 alunos.

No âmbito da Campanha, cada aluno irá receber um vale no valor unitário de 40 euros, o qual deverá ser levantado na reunião de Pais e Encarregados de Educação na respetiva escola ou estabelecimento de ensino que o aluno se encontre a frequentar.

O vale poderá ser posteriormente descontado nos estabelecimentos de comércio local aderentes, disponível em https://www.cm-albufeira.pt/content/vale-educacaohttps://www.cm-albufeira.pt/content/vale-educacao, como forma de pagamento total ou parcial, em compras de valor igual ou superior a 40 euros, até 14 de dezembro de 2021.

Esta não é a primeira vez que o Município de Albufeira, em conjunto com a ACRAL, desenvolve este tipo de iniciativas sob a designação genérica “Município Presente”, com o objetivo de apoiar e dinamizar a economia local num momento de grandes dificuldades para as empresas, na sequência dos efeitos económico e sociais provocados pela pandemia de Covid-19, atraindo mais clientes e promovendo a economia circular no concelho.

Esta campanha em concreto visa, igualmente, apoiar as famílias na aquisição de material escolar e de apoio no início do ano letivo de 2021/2022.

