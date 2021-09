Albufeira vai receber festival de marionetas FOMe

O FOMe- Festival de Objetos e Marionetas Outros Comeres vai estar em Albufeira para mais uma edição recheada de surpresas e muitas gargalhadas, promete o município de Albufeira em nota de Imprensa.

A programação começa no dia 17 de setembro, com “A Viagem”, uma produção da companhia Mãozorra, de Oeiras, que tem a particularidade de trazer consigo o mais pequeno cine-teatro itinerante, com capacidade máxima para nove espectadores. Esta coprodução com o Museu da Marioneta de Lisboa é um espetáculo sem palavras, que engloba a técnica de marionetas e o teatro de objetos, partindo do imaginário do pensamento, que nos leva a viajar por desejos íntimos de determinados momentos do nosso quotidiano.

O cineteatro estará estacionado no Largo do Município, com sessões de 20 minutos, às 19:00 e às 20:00, para maiores de 6 anos.

Ainda no dia 17, a Trulé- Investigação de Formas Animadas apresenta “As minhas MAIS… Marionetas”, pelas 21:00, no Auditório Municipal. Por ser antológico, o espetáculo sintetiza um percurso de mais de 40 anos de pesquisa e entendimento das várias técnicas de construção e manipulação de marionetas.

Ao longo de 45 minutos, o público pode assistir a pura poesia visual em que os bonecos são tocados pelos dedos mágicos do bonecreiro e mostram-nos pedaços de vida em histórias de encantar. Manuel Costa Dias é marionetista, construtor e investigador em formas animadas. A sua dedicação trouxe-lhe muitas viagens à volta do mundo e o reconhecimento do seu trabalho com vários prémios internacionais.

No sábado, 18 de setembro, haverá Workshop de Construção de Marionetas, pelas mãos de Rui Sousa, de Santa Maria da Feira. Nesta oficina ensinam a construir uma marioneta de manipulação direta, feita a partir de poliuretano e alguns tecidos, utilizando formas e volumes densos.

O resultado final é uma marioneta, mas também pode ser um elemento de uso lúdico-pedagógico, uma obra de arte, um personagem ou todas elas em simultâneo. A ação decorre na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, às 10:00, tem a duração de 90 minutos e destina-se a maiores de 12 anos.

