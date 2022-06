Albufeira vai ter quatro dias de humor no festival SOLRIR

Faltam apenas três dias para começar o SOLRIR, o festival de humor 100% nacional que irá aquecer as primeiras noites de Verão em Albufeira, no Palácio de Congressos do Algarve, anunciou a organização do evento, que chegou a ser adiado devido à pandemia.

A 15ª edição do festival de humor vai acontecer já esta semana nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho, a partir das 21h30 e conta com um leque de humoristas incríveis: Herman, Marco Horácio, Aldo Lima, Serafim, Francisco Menezes, Beatriz Magano, David Cristina e o embaixador do festival, o humorista Nilto, que se junta ao mágico Mário Daniel “num espetáculo ímpar”, segundo a comunicação.

Os lugares são marcados e todos sentados e os bilhetes estão à venda na Worten, Fnac, Media Markt e www.blueticket.meo.pt. O preço dos bilhetes diários varia entre os 15€ e os 19€. Está ainda disponível um pack individual para os quatro dias, entre os 56€ e os 72€ e um pack diário familiar (4 pessoas), entre os 56€ e os 72€.