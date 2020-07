Albufeira: Vírus e arribas são temas de campanha de segurança nas praias

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Durante os meses julho, agosto e setembro, o Município de Albufeira, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, realiza várias ações de informação e sensibilização nas 25 praias do concelho sobre as regras de prevenção para a COVID-19, bem como sobre o perigo das arribas, numa campanha intitulada “Albufeira Praias Seguras – Safe Beach For You, for all of us”, anunciou a autarquia.

A informação é disponibilizada aos banhistas, diariamente no Posto de Informação da Praia dos Pescadores e é levada às restantes praias, em dias previamente agendados, com recurso a uma tenda itinerante.

Nesta sexta-feira, 31 de julho, a campanha estará na praia dos Pescadores. Durante o mês de agosto irá passar pelas seguintes zonas balneares: Rocha Baixinha e Falésia (dia 4), Olhos de Água (7), Maria Luísa (11), Santa Eulália (14), Oura e Aveiros (18), Inatel e Alemães (21), Salgados (25) e São Rafael e Arrifes (28). A iniciativa termina dia 1 de setembro na praia das Belharucas.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que a campanha visa sensibilizar os banhistas para a importância de uma atitude preventiva, chamando a atenção para que se evitem comportamentos que coloquem em causa a saúde e a segurança de todos. José Carlos Rolo sublinha que a autarquia, juntamente com os concessionários e as restantes entidades com

responsabilidades na orla costeira, prepararam tudo para que “nesta época balnear atípica”, residentes e turistas possam gozar da beleza das nossas praias em condições de total segurança.