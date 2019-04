Albufeira: Viviane canta Piaf em homenagem à cantora francesa

Viviane

Na próxima sexta-feira, dia 5 de abril, às 21h30, Viviane vem ao auditório municipal de Albufeira apresentar o seu mais recente trabalho “Viviane canta Piaf”, em homenagem à cantora francesa Edith Piaf.

Temas como “La vie en rose”, “Non rien de rien”, “Sous le ciel de Paris” ou “Milord” integram um espetáculo emotivo, que irá conduzir o público aos longínquos anos 40-50 num ambiente parisiense.

Esta também é uma forma de Viviane, nascida em França, assinalar os 70 anos da primeira edição do tema “La vie en rose”, tendo gravado dez dos seus maiores êxitos que agora apresenta num espetáculo intimista.

Com uma carreira a solo de 12 anos e cinco álbuns editados, o novo disco surge na sequência de um concerto inteiramente dedicado a Edith Piaf, que Viviane realizou em 2016, no Teatro Municipal de Faro, e que alcançou grande sucesso.

O novo álbum conta com a colaboração dos músicos Filipe Valentim no piano, João Gentil no acordeão, Tó Viegas na guitarra acústica e portuguesa, João Vitorino na guitarra elétrica e Bruno Vítor no contrabaixo.