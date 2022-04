A abertura do OPTO, que a Câmara de Albufeira classifica como um dos maiores Fóruns de Educação e Formação do País, está marcada para o dia 27 de abril.

A iniciativa, que já vai na sua 8.ª edição, decorre durante três dias, 27, 28 e 29 de abril, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, com a presença de cerca de 70 expositores, entre entidades do ensino público e privado, politécnicos, universidades de todo o país, empresas e centros de formação.

O programa do OPTO está de regresso com a sua 8.ª edição, este que – diz a autarquia local – é o evento mais aguardado pelos jovens da região, numa altura em que se confrontam com a decisão do que escolher no seu futuro académico ou profissional. O certame pode ser visitado nos dias 27 e 28 de abril, entre as 9h30 e as 17h30, e no último dia (29 de abril), a partir das 9h30 até às 13h00.

Esta é uma iniciativa conjunta do Município de Albufeira, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares-Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEstE) e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e conta com a colaboração dos três Agrupamentos de Escolas do concelho.

Durante estes três dias, os jovens que passarem pelo Pavilhão Desportivo de Albufeira terão acesso a informação atualizada sobre as diversas alternativas escolares e formativas disponíveis no Sistema Educativo Nacional (ensino secundário, profissional e superior), experiências no estrangeiro, bem como a possibilidade de estabelecer um primeiro contacto com profissionais de diferentes áreas e organizações.

O programa inclui a realização de workshops, conferências, apresentação de experiências, demonstrações culinárias (cozinha e pastelaria, doçaria regional, sobremesas saudáveis e batidos, lanches saudáveis, cocktails e crepes, degustação de produtos regionais, dieta mediterrânica, cozinha do Mundo) e um leque variado de propostas de animação no interior e exterior do recinto.

- Publicidade -

No palco instalado no interior do Pavilhão, a animação, protagonizada maioritariamente pelos alunos das escolas participantes, é uma constante, contando com vários momentos musicais, aulas de fitness e teatro, entre outras manifestações culturais e artísticas.

Este ano preparamos ainda uma novidade, nomeadamente, um novo espaço coberto no exterior que dará continuidade à nave principal e onde decorrem as desmonstrações dos cursos de mesa e bar, assim como diversas palestras para os interessados na área. Como José Carlos Rolo enfatizou, “queremos em Albufeira uma juventude bem-sucedida e é por isso que lhes proporcionamos meios capazes de acolher a praticabilidade das suas visões contemporâneas, permitindo-lhes criar, empreender e contribuir para uma cidadania participante”. Ainda no exterior do recinto, irão ser colocadas várias atrações que certamente irão suscitar motivo de visita. Entre elas, iremos disponibilizar as habituais atividades e demonstrações de parkour, golfe e percursos de orientação.

Os visitantes do evento poderão, de igual forma, contar com a já esperada Associação dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, que todos os anos marca presença no OPTO através de demonstrações de primeiros socorros e suportes básicos de vida. O programa de atividades no exterior do Pavilhão inclui ainda a exibição de cavalos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e demonstrações cinotécnicas também pela GNR e pela Polícia de Segurança Pública. Os Fuzileiros da Marinha Portuguesa estarão também presentes com uma parede de escalada de cerca de 8 metros de altura.

As escolas que pretendam inscrever-se para visitar o certame podem ainda fazê-lo até ao próximo dia 22 de abril. Para facilitar o transporte dos jovens, os autocarros Urbanos são gratuitos em toda a cidade, bem como entre a Estação de Ferreiras e o Pavilhão Desportivo.