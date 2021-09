Albufeira volta a ser distinguida com a bandeira verde de boas práticas

O Município de Albufeira voltou a ser distinguido com a Bandeira Verde “ECOXXI 2021”, uma iniciativa da responsabilidade da Associação Bandeira Azul da Europa, que visa reconhecer as melhores práticas de sustentabilidade a nível municipal, através da avaliação, por um conjunto de peritos, de 22 indicadores nas áreas ambiental, social e económica, revelou o município.

O galardão é atribuído aos municípios que atinjam um índice ECOXXI igual ou superior a 50%, sendo que Albufeira alcançou este ano o melhor resultado de sempre, com um índice global de 70,1%.

A cerimónia de entrega da Bandeira para o ano de 2021 decorreu esta quarta-feira, dia 22 de setembro, em Santo Tirso.

“Albufeira está de parabéns por, mais uma vez, conseguir alcançar este excelente resultado, que permite que a Bandeira Verde ECOXXI continue hasteada nos Paços do Concelho, como símbolo de um percurso consistente que o Município tem vindo a percorrer no sentido da sustentabilidade”, afirma o município em nota de Imprensa.

Para além da Bandeira Verde, o Município recebeu, igualmente, uma medalha, atribuída a todos os municípios com valores superiores a 40% do índice de ECOXXI, que atesta que o mesmo desenvolve medidas significativas nas áreas avaliadas.

Entre os vários indicadores de sustentabilidade ambiental em apreciação, Albufeira destacou-se ao nível da Promoção da Educação Ambiental por iniciativa do Município, pela Sustentabilidade das Zonas Balneares, Transparência, Digitalização e Conetividade, Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, Certificação de Sistemas de Gestão, Saúde e Bem-Estar, Água Segura e Qualidade dos Serviços Prestados aos Utilizadores e Medidas de Sustentabilidade em Contexto de Pandemia.

Refira-se que o Município de Albufeira tem vindo a percorrer um caminho no sentido ascendente, no que se refere ao melhoramento do índice ECOXXI, sendo que a partir de 2009 (inclusive) conseguiu sempre ultrapassar os 50% que lhe dão direito a hastear a Bandeira Verde nos Paços do Concelho.

Implementado desde 2005, o programa ECOXXI incluiu indicadores específicos nos âmbitos das Alterações Climáticas e da Saúde e Bem-estar, sendo que são considerados ainda outros temas como: Educação para a Sustentabilidade; Sustentabilidade em Zonas Balneares; Cidadania; Participação e Governança, Transparência, Digitalização e Conetividade; Emprego; Cooperação com a Sociedade Civil; Certificação de Sistemas de Gestão; Ordenamento do Território;

Conservação da Natureza; Gestão e Conservação da Floresta; Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro; Água Segura e Qualidade dos Serviços de Água Prestados aos Utilizadores; Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos; Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal; Mobilidade Sustentável; Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável e Turismo Sustentável.

