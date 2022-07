Albufeirense conquista ‘bronze’ no Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Albufeira recebeu, entre os dias 20 a 24 de julho, o Campeonato Nacional de Patinagem Livre e o Torneio Nacional de Benjamins 2022. Luan Andrade, do Clube de Patinagem de Albufeira, conquistou o 3.º lugar na categoria infantil masculino.

O evento decorreu no Pavilhão Desportivo dos Olhos de Água, numa organização da Federação de Patinagem de Portugal, em parceria com o município de Albufeira e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. Os eventos trouxeram a Albufeira mais de 200 atletas de 71 clubes de patinagem de todas as partes do país.

Luan Andrade

Foram três as associações de patinagem albufeirense a participar no campeonato, que levaram à competição cinco atletas. Luan Andrade subiu ao pódio (3.º lugar) e foi o melhor classificado albufeirense, em termos individuais. Mariana Faria conseguiu o 9.º lugar e Leonor Fernandes o 10.º, ambas na categoria Solo Dance. O 17.º lugar, na categoria de juniores femininos foi para Jéssica Esteves, do Clube de Patinagem de Albufeira. A fechar a tabela de premiações dos atletas da cidade, Carolina Coelho garantiu o 24.º lugar.