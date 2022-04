Albufeirense vence etapa da Taça de Portugal de Ciclismo Feminino

A albufeirense Laura Simão foi a grande vencedora na categoria de juniores da segunda etapa da Taça de Portugal de Ciclismo Feminino, realizada no dia 09 de abril.

A atleta “da casa” foi a vencedora da segunda etapa na categoria de juniores, batendo as adversárias ao sprint depois de completar os 59 quilómetros de prova. A atleta do Clube Desportivo das Areias de São João deixou para trás Margarida Teodósio e Lara Fernandes, atletas que terminaram a prova em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

A segunda etapa do campeonato iniciou-se na Marina de Albufeira e os espetadores puderam, durante toda a manhã, acompanhar o percurso das ciclistas, num circuito de 19 quilómetros por alguns dos mais reconhecidos pontos da cidade, nomeadamente a Avenida dos Descobrimentos.

A cerimónia de entrega de prémios aconteceu no final da prova, sendo que foram atribuídos troféus a todas as participantes que se classificaram nos três primeiros lugares em cada um dos escalões da competição. Foi ainda entregue um prémio monetário de acordo com o Regulamento da Prova.

A prova foi organizada pela secção de Ciclismo do Clube Desportivo Areias de São João e pela Federação Portuguesa do Ciclismo, com o apoio do Município de Albufeira, em homenagem ao falecido presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva e Sousa.