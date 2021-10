Álbum “À Moda Quarteirense” tem direção artística de Dino D’Santiago

O movimento “Sou Quarteira” apresenta, no dia 29 de outubro, sexta-feira, nas plataformas digitais, o álbum “À Moda Quarteirense”, com direção artística de Dino D’Santiago, Mike Ghost e Holly, que junta o talento local com mais de 30 artistas convidados, divulgou o município de Loulé.

“À Moda Quarteirense” é a mais recente iniciativa da Associação Beyond, fundadora do movimento “Sou Quarteira”, criada por Dino D’Santiago, Naomi Guerreiro, Inês Oliveira e Miguel Jacinto. A longa-duração conta com 16 faixas e reune artistas que têm em comum o facto de serem oriundos ou com fortes ligações à cidade de Quarteira. Virgul, Yuri da Cunha, Sacik Brow, Biex, Baby Creezy, Alicia Rosa, Lady N, Subtil, Perigo Público e Fragas são alguns dos artistas que fazem parte do álbum “À Moda Quarteirense”, que terá um concerto acústico de apresentação no domingo, dia 31 de outubro, pelas 18:00 no Parque Gago Coutinho, em Quarteira.

“Este projeto é muito mais do que um disco, é acima de tudo um trabalho que reflete a busca intensiva da sonoridade da cidade, que para além de homenagear os talentos locais, tem ainda como objetivo dar novos palcos, infraestruturas e ferramentas para que as futuras gerações possam dar continuidade aos seus sonhos” refere Naomi Guerreiro, da Associação Beyond, fundadora do movimento “Sou Quarteira”.

Este movimento dá assim a conhecer muitos jovens promissores, que através da música e da cultura, acabam por sair de situações sociais e económicas menos favoráveis, profissionalizando-se. Desta forma, a cidade de Quarteira torna-se num exemplo para a importância da cultura no empoderamento social, cultural e económico.

Organizado pela Associação Beyond, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, o “Sou Quarteira” procura ter um impacto positivo na cidade, tanto a nível social, cultural como económico. É através da diversificação de ferramentas e experiências disponibilizadas se torna possível promover a dinâmica de colaboração e profissionalização do talento local. O movimento já deu voz a vários projetos, entre os quais o “Festival Sou Quarteira”, a exposição e livro “Heróis”, o documentário #Sou365Dias e o Mural “À Moda Quarteirense” que dá nome ao disco.

Os bilhetes serão oferecidos pela Câmara Municipal de Loulé e podem ser levantados a partir de terça-feira, 26 de outubro, no Centro Autárquico de Quarteira e no Cineteatro Louletano.

