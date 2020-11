Alcaldesa de Ayamonte quer testes massivos e ajuda do exército

A Alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, pediu esta semana à Delegación de Salud y Familias da Junta de Andalucía a realização de testes massivos à covid-19 naquele município espanhol devido “ao crescente número de contágios” registados na última semana.

Natalia Santos, através das redes sociais, revelou também que solicitou à Subdelegación do Governo de Huelva a ajuda de membros do exército “para a realização de intensos trabalhos de desinfeção que ajudem a mitigar a evolução do vírus no município”.

Ayamonte registou, na última semana, 60 casos de covid-19, 108 nos últimos 14 dias e 16 no fim de semana, com uma taxa de incidência de 515,6 casos por 100 mil habitantes.

A Alcaldesa voltou a apelar à responsabilidade individual dos cidadãos e recordou “a necessidade de levar ao extremo as medidas de segurança e higiene para poder, entre todos, pôr um travão na expansão do vírus em Ayamonte”.

Os trabalhadores do município da fronteira com Portugal têm estado nos últimos dias em trabalhos de limpeza em espaços públicos, acessos a escolas, jardins de infância e centros educativos, farmácias, mercado, bombas de gasolina, centros comerciais e zonas de maior circulação.