Alcoutim: 4ª edição do Festival do Contrabando já tem data

De 27 a 29 de março de 2020 realiza-se a quarta edição do Festival do Contrabando em Alcoutim (Portugal) e Sanlúcar de Guadiana (Espanha) oferecendo a todos os visitantes dias repletos de animação, história, artes e cultura, serão muitas as atividades disponíveis nestes dias.

O Município de Alcoutim apresentou no dia 10 de novembro, na Feira da Perdiz, a nova imagem de promoção da próxima edição do Festival do Contrabando, apresentando o cartaz e o filme de promoção do evento.

O novo cartaz, com base no slogan “Tráfico de Artes no Guadiana” apresenta o cariz internacional do evento e o âmbito cultural da programação, apostando na identidade cultural da região com o contrabandista como elemento agregador.

Com o tema do contrabando, foram também apresentados 3 cocktail: o Mata-bicho do contrabandista, o Pica Chouriço e o Escondidinho.

O evento organizado pelo Município de Alcoutim e Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana conta com o apoio do Governo de Portugal, Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve e 365 Algarve, Consejeria de Presidencia de Junta de Andalucia, Diputación de Huelva, Patronato Provincial de Turismo de Huelva, Mancomunidad de Beturia e Fundación Cajasol.

Um evento diferente e singular, com uma identidade própria de fronteira e de homenagem histórica às suas gentes, através de um tema enraizado na memória coletiva local, regional, nacional e ibérica, como era a atividade do contrabando, e associando esta homenagem a toda uma oferta de animação cultural – mercado e teatralização de rua com personagens de época, animações musicais, folclóricas e etnográficas, espetáculos de teatro, circo e música, bem como a passagem entre Portugal e Espanha pela ponte pedonal flutuante – convertem este evento num produto âncora da estratégia de desenvolvimento da região, valorizando a economia local, o património histórico, os saberes tradicionais, estimulando iniciativas culturais, através de uma posição única, em que o rio Guadiana é fronteira natural, criando condições para que se formulem novas visões estratégicas para o desenvolvimento do território transfronteiriço de baixa densidade.

O evento com entrada gratuita prepara-se para receber visitantes.