Alcoutim acolhe final do Ano Europeu do Património Cultural

Durante dez dias, 55 jovens provenientes de 11 países diferentes (Eslováquia, Letónia, Itália, Estónia, Espanha, Turquia, Chipre, Polónia, Bélgica, Grécia e Portugal), vão participar no intercâmbio Internacional HEY – Heritage for the European Youth que se realiza de 9 a 19 de Agosto, em Alcoutim.

Os jovens vêm celebrar o Ano Europeu do Património Cultural e estimulando a criatividade, através da expressão corporal, sonora, plástica, cénica e multimédia, representarem a diversidade cultural ali presente.

Com recurso a materiais e histórias locais será produzido um espetáculo que será apresentado no Castelo de Alcoutim, dia 17 de Agosto, pelas 21h, para o qual todos estão convidados a assistir gratuitamente. Podem contar com música, dança, animação de rua, intervenções plásticas e mais importante que tudo muita alegria e diversão.

O evento é organizado pela equipa constituída pelos participantes dos vários países, membros da Associação Check-In e profissionais das diversas vertentes artísticas que irão coordenar a produção do espetáculo final.

A Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento, é uma Associação que conta com 9 anos de trabalho em projetos nacionais internacionais no âmbito da educação não formal. Dedica-se à promoção da integração social, solidariedade, tolerância, práticas democráticas, direitos humanos e consciência ecológica para o desenvolvimento sustentável.

Este projeto foi aprovado pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, com a referência: 2018-3-PT02-KA105-005509. Contamos com o apoio altamente comprometido da Câmara Municipal de Alcoutim e ainda do Instituto Português do Desporto e Juventude, a parceria de 10 entidades europeias e outras entidades locais.