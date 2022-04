Alcoutim apela à construção de uma nova barragem

A Câmara Municipal de Alcoutim deliberou por unanimidade pedir ao Governo e às entidades que tutelam o Ambiente e recursos hídricos a construção de uma terceira barragem no sotavento algarvio, na ribeira da Foupana.

Na moção aprovada pela autarquia a propor a construção de uma nova barragem, que se juntaria às já existentes no sotavento (Beliche e Odeleite), a Câmara algarvia apela aos governantes e às entidades competentes para que “procurem soluções” para aumentar as reservas de água disponíveis, em vez de apontar “culpados” e limitar atividades como o golfe ou a agricultura.

“A construção de qualquer obra pelo ser humano é inevitavelmente geradora de impactos, sejam eles positivos ou negativos. Em termos ambientais, qualquer solução que interfira no ciclo da água tem os mesmos resultados. Importa minimizar os efeitos negativos e exponenciar os positivos”, considerou o município do distrito de Faro num comunicado.

A autarquia serrana, localizada no nordeste algarvio e com um dos territórios mais afetados pela desertificação e o envelhecimento populacional, salientou que o Algarve é a região “que mais sofre anualmente com a falta deste recurso primário” e é por isso necessário trabalhar para encontrar reservas alternativas, sem comprometer a atividade económica.

“Como principais culpados desta situação surgem, sempre, em primeiro lugar, nos órgãos da comunicação social, a agricultura, seguida do golfe”, refere a autarquia nos considerandos da moção, observando que “o golfe é uma importante oferta” na “principal região turística do país” e “muito contribui para a entrada de divisas” na economia.

Por outro lado, o município argumentou na moção que a agricultura, “para além de ser uma atividade fundamental para a alimentação, é também a principal arma de combate ao êxodo rural, bem como uma importante atividade económica na região”, tendo por isso “um valor estratégico para a diversificação da economia” regional e nacional.

“Esta já provou que, em tempos de crise económica, quando o turismo sofre quedas significativas, funciona como amortecedor da economia regional”, realçou a Câmara algarvia, presidida por Osvaldo Gonçalves (PS).

Por isso, a Câmara de Alcoutim sugere que “será demagógico pensar que com a redução da agricultura, da área de golfe ou com a limitação do consumo se consegue resolver o problema” da falta de água na região, onde as “principais fontes de consumo de água apresentam dinâmicas de crescimento e a sua limitação ou condicionamento comprometem toda a evolução da região”.

O município recordou também que estão em curso algumas soluções alternativas para combater a falta de água no Algarve, como “a dessalinização, o desvio de água do Guadiana na zona do Pomarão, o aproveitamento das águas residuais, a construção de açudes móveis”, mas lamentou que a proposta de uma nova barragem na ribeira da Foupana nunca tenha avançado.

Segundo a Câmara de Alcoutim, a construção de uma barragem na ribeira da Foupana é “uma ambição antiga”, embora tenha enfrentado “uma resistência forte por parte dos organismos” responsáveis pelas áreas do Ambiente e dos recursos hídricos.

A autarquia quer, por isso, que a nova barragem contribua para “o aumento da disponibilidade da água” no subsistema de abastecimento de água, assim como para “aumentar as reservas de água para fins agrícolas”, com aconteceu na área em redor da barragem de Alqueva, no Alentejo, exemplificou.

O município considera assim que, “urge interceder junto do poder central para a construção” da barragem da ribeira da Foupana e a “consequente ligação entre barragens algarvias”.

A moção vai ser enviada para o Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro ministro ou os ministros do Ambiente e Ação Climática, Agricultura e Alimentação e da Coesão Territorial.

A moção vai também ser dirigida à Agência Portuguesa do Ambiente, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e à Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

