Alcoutim apoia bombeiros com mais de 300 mil euros

A Câmara Municipal de Alcoutim celebrou dois protocolos de colaboração e cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcoutim, comprometendo-se a transferir uma quantia superior a 300 mil euros, anunciou a autarquia.

No primeiro acordo pretende-se garantir “a manutenção de diversos serviços prestados pelos bombeiros, nomeadamente no combate a incêndios, na proteção civil, no socorrismo e transporte de doentes, bem como no socorro a náufragos e apoio a outras atividades fluviais”, segundo o comunicado.

O segundo tem como objetivo estabelecer as atividades dos bombeiros e proporcionar acesso a a medicina geriátrica, fisioterapia, educação, enfermagem, terapia da fala, terapia ocupacional, nutrição, psiquiatria e apoio psicossocial à população do concelho, promovendo assim a integração social, a saúde, prevenção da doença, da deficiência, da incapacidade assim como habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental e social.

Para o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, este protocolos “constituem uma forma relevante de apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, estreitando relações de cooperação, ao mesmo tempo que desempenham um papel crucial no garante da qualidade e variedade dos serviços prestados pela instituição e a necessidade de salvaguarda dos interesses da população”.

PUB