Alcoutim aprova fixação da taxa mínima de IMI e descontos familiares

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou na última reunião do executivo a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o valor mínimo previsto na lei, anunciou a autarquia.

Na mesma reunião, a autarquia deliberou ainda “continuar a prescindir da coleta de 5% em sede de IRS sobre os rendimentos auferidos pelos contribuintes individuais com domicílio fiscal no município e fixar pela taxa mínima de 0,3% o IMI a cobrar no próximo ano”, segundo o comunicado.

Em relação à redução da taxa de IMI, para as famílias com filhos em sede essa redução é uma dedução fixa aplicada e traduz-se em 20 euros para as famílias com um filho, 40 euros para famílias com dois filhos e 70 euros para famílias com três ou mais.

